Premier League Chelsea denkt an Harry Maguire, doch Manchester United blockt ab

Wie The Guardian in Erfahrung gebracht hat, ist bei den Kaderplanern in Westlondon der Name von Harry Maguire aufgetaucht, sollte der Kauf von Fofana scheitern.

Im Gespräch soll ein mögliches Tauschgeschäft mit dem an der Stamford Bridge unzufriedenen Flügelstürmer Christian Pulisic sein. Die Red Devils haben aber der Onlinezeitung zufolge kein Interesse an einer Trennung von Maguire. Der Kapitän sei unverkäuflich.