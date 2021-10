Manchester United : Cristiano-Comeback: Sprint-Star Usain Bolt dankt Sir Alex Ferguson persönlich

Cristiano Ronaldo erklärte vor kurzem, welch großen Anteil sein ehemaliger Mentor Sir Alex Ferguson an seiner Rückkehr zu Manchester United hatte. Ein Edel-Fan nahm sich gestern die Zeit, um dem Verantwortlichen seinen Dank auszusprechen.

Der 35-Jährige ist seit frühster Kindheit auch ein begeisterter Fußballfan. Sein Herzensverein ist Manchester United. Beim Champions League-Spiel gegen Villarreal war Bolt im Stadion und dankte Sir Alex Ferguson persönlich für die Rückkehr von Cristiano Ronaldo, der an diesem Abend mit seinem Treffer zum 2:1-Endstand abermals den Unterschied machte.

Usain Bolt gilt für viele Experten als bester Sprinter aller Zeiten. Diesen Ruf hat sich der Jamaikaner durch seine Leistungen bei den Olympischen Spielen in den Jahren 2008, 2012 und 2016 erarbeitet. Er konnte bei diesen Wettbewerben jeweils Gold im Sprint über 100 und über 200 Meter erringen.

"Ich sah drinnen gerade Alex Ferguson und dankte ihm für das Zurückbringen von Cristiano, weil ich so glücklich darüber bin", erzählte Bolt vor dem Match den Medienvertretern von United. "Ich bin so glücklich, hier zu sein, ich war seit einer Weile nicht mehr im Old Trafford."