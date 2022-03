Manchester United : Wayne Rooney: "Cristiano Ronaldo ist so verdammt nervig"

Wayne Rooney erarbeitete sich in seiner glorreichen Fußballkarriere nicht nur einen Ruf als hervorragender Stürmer. Er schlug auch gerne abseits des Platzes verbal über die Strenge. Am letzten Samstag durfte der Engländer auf einem Event in Manchester noch einmal kräftig gegen alte Weggefährten ausholen.

Cristiano Ronaldo war bei seinem Roast am Wochenende sein erstes Opfer. "Cristiano war so gut und gleichzeitig so verdammt nervig", spottete Rooney gleich zu Beginn. "Er ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut, aber er ist wahrscheinlich genauso nervig."

Mit Manchester United gewannen die beiden Weltstars zahlreiche Titel, darunter 2008 die UEFA Champions League. Damals ebenso mit dabei: Rio Ferdinand, der sich laut Rooney für einen Innenverteidiger zu viel herausnahm.

