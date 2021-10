Manchester United : Cristiano Ronaldo: 300 United-Spiele und Matchwinner

Nachdem viele Experten zuletzt nicht mit Kritik an Cristiano Ronaldo gespart hatten, zeigte der Superstar am Mittwochabend mal wieder sein Gewinner-Gen – und avancierte in seinem Premierenspiel für Manchester United zum großen Helden.

Es war der Abend der 300er-Marken. Für Cristiano Ronaldo war es das 300. Pflichtspiel für Manchester United und als Marcus Rashford das 1:2 im Gruppenspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo erzielte, hoben die Statistiker abermals die Hand. Rashfords Tor war der 300. United-Treffer unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer.

In einer fulminanten Aufholjagd war es ausgerechnet der zuletzt häufig kritisierte Ronaldo, der zehn Minuten vor Spielschluss den 3:2-Siegtreffer erzielte. "Yes! The Theatre Of Dreams is on fire", schreibt der Superstar auf Twitter. Und wahrlich brachte er die Tribünen mit seinem Tor komplett zum Ausrasten.