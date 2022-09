Manchester United Cristiano Ronaldo: Flüchtet der gefallene Superstar im Winter aus Europa?

Bei Manchester United wird der wechselwillige Cristiano Ronaldo (37) zeitnah wohl nicht mehr glücklich werden. Sportlich attraktive Transfer-Angebote liegen dem Superstar ebenfalls nicht vor. Tritt er deshalb bald den Gang in die Wüste an?

In Saudi-Arabien reißen sich die Klubs nach wie vor um Ronaldo. Meister Al Hilal wagte im Sommer bereits einen Vorstoß. Der Spieler lehnte damals aber ab, weil er sich auch im hohen Alter noch mit Europas Elite messen wollte.

Inzwischen könnte beim Portugiesen Ernüchterung eingetreten sein. Zahlreiche Spitzenteams (Bayern, Atletico Madrid, Napoli, Dortmund) wollten ihn nicht verpflichten, als sie im vergangenen Transferfenster die Chance dazu hatten.

Der Traum, in der Champions League aufzulaufen, ist außerdem zumindest für diese Saison geplatzt. Als Cristiano Ronaldo in der letzten Woche in der Europa League gegen Real Sociedad (0:1) endlich mal wieder von Beginn an ran durfte, blieb er selbst in dem Wettbewerb blass, der nach eigenem Befinden eigentlich unter seinem Niveau ist. Werbung für den kommenden Sommer hat CR7 damit also nicht gemacht.