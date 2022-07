Manchester United Cristiano Ronaldo: Auch bei der Familie fehlt von ihm jede Spur

Auf Instagram postete Georgina ein Bild mit ihren Zwillingen Alana und Eva, die ihrer Mutter ein Küsschen aufdrückten. Zwei weitere Fotos zeigen die gebürtige Argentinierin ohne Kinder, aber auch ohne Cristiano Ronaldo, der sich eigentlich im Schoße seiner Familie befinden sollte. In seiner Heimat arbeitet der Angreifer anscheinend lieber an seinem angestrebten Transfer.

Da sein Superstar öffentlich mit einem Wechsel zu einem Team kokettiert, das in der nächsten Spielzeit in der Champions League vertreten ist, hat Uniteds Trainer Erik ten Hag eine Stellungnahme in Bezug auf Ronaldo abgegeben. Der Niederländer wurde dabei mehr als deutlich.