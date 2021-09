Manchester United : Cristiano Ronaldo: Auf einem Wandgemälde mutiert er zur Soap-Darstellerin

Mitten in der Stadt von Manchester wurde der Kopf Ronaldos auf einer Wand unweit des Trafford Pub verewigt. Die Anhänger bekamen dieses "Meisterwerk" nun also zur Genüge präsentiert und fühlen sich eher an die Schauspieler einer Seifenoper als an den Europameister von 2016 erinnert.

"Geht es nur mir so oder sieht dieses 'Ronaldo'-Wandbild eher wie Pat Butcher aus? Es fehlen nur noch die Ohrringe", fasste ein Nutzer auf Twitter die Gefühle vieler Beobachter zusammen. Pat Butcher war eine Figur in der populären britischen Seifenoper EastEnders, die seit über 35 Jahren bei der BBC ausgestrahlt wird.