Manchester United : Cristiano Ronaldo begründet: Darum spiele ich wieder für Manchester United

Am Dienstag bestätigte Manchester United den Deal mit Cristiano Ronaldo offiziell. Der Superstar unterschrieb im Theatre of Dreams einen Vertrag über zwei Jahre mit der Option auf Verlängerung um eine weitere Saison.

"Manchester United ist ein Verein, der immer einen besonderen Platz in meinem Herzen hatte. Ich bin überwältigt von all den Nachrichten, die ich seit der Bekanntgabe am Freitag erhalten habe", äußert sich Ronaldo erstmals zu seiner Rückkehr in den roten Bezirk Manchesters.