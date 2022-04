Cristiano Ronaldo bekommt nach Dreierpack satten Bonus

Die Sensationsrückkehr von Cristiano Ronaldo war nur möglich, weil Manchester United dem Superstar eine Fülle an Zugeständnissen machte. Eine der hohen Bonuszahlungen wird nun offenbar fällig.

Nachdem Cristiano Ronaldo in den letzten Wochen selten überzeugen konnte, brachte er Manchester United im Kampf um die Champions League am vergangenen Wochenende einen dringend benötigten Sieg. Im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Norwich City (3:2) traf Ronaldo dreimal ins gegnerische Netz, der 60. Dreierpack in seiner Karriere.

Und dieser wird dem Superstar offenbar mit finanziellen Mitteln versüßt. Cristiano Ronaldo kommt durch seine Torerfolge am zurückliegenden Spieltag auf 21 Tore in allen Wettbewerben, was angeblich eine Klausel im mit United vereinbarten Zweijahresvertrag auslöst.