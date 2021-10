Manchester United : Cristiano Ronaldo dankt Fans für Premier League-Auszeichnung

Cristiano Ronaldo feierte im September ein traumhaftes Comeback nach seiner Rückkehr zu Manchester United. Seine hervorragenden Leistungen brachten ihm jetzt sogar die Ehrung für den Spieler des Monats in der Premier League ein, wofür sich der Portugiese bei seinen Anhängern bedankt.

Auf der offiziellen Vereinswebsite der Red Devils wurde ein kurzes Video mit einer Botschaft von CR7 veröffentlicht. "Ein Dank an alle Fans, die mich zum Spieler des Monats gewählt haben, danke Leute!" Der 36-Jährige gewann diese Auszeichnung bereits zum fünften Mal und zog damit an Liverpools Mo Salah vorbei.

Der Spieler des Monats wird sowohl von den Fans als auch von einer Jury aus Fußballexperten ermittelt. Im September konnte Ronaldo die Trophäe insbesondere einstreichen, weil er in diesem Zeitraum drei Treffer in drei Ligaspielen erzielte. Mit seinen Toren gegen Newcastle United und West Ham hatte er bedeutenden Anteil an den Siegen, die gegen diese Teams eingefahren wurden.