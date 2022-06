Manchester United Cristiano Ronaldo: David Beckham erhält Abfuhr

David Beckham wollte sich die Unruhe bei seinem Ex-Klub offenbar zunutze machen, um einen spektakulären Deal einzufädeln. Der Miteigentümer der MLS-Franchise Inter Miami war bestrebt, Cristiano Ronaldo über den großen Teich zu lotsen.

Die Red Devils hielten aber nur sehr wenig von diesem Vorhaben und erklärten ihren Angreifer im Sommer für unverkäuflich. Nach den Abgängen anderer Superstars wie Paul Pogba, Jesse Lingard und Edinson Cavani soll mit Ronaldo der größte Publikumsmagnet im Old Trafford verbleiben.

Coach Erik ten Hag will den Portugiesen am heutigen Montag in einem Gespräch von seinen Plänen zum Umbruch überzeugen. Notfalls will der Trainer Ronaldo mit der Kapitänsbinde locken, um zu signalisieren, wie wichtig der 37-Jährige für das Team ist.