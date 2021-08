Manchester United : Cristiano Ronaldo: Diesen Plan verfolgt Ole Gunnar Solskjaer mit dem Superstar

"Früher spielte er rechts außen, links außen und vorne, aber im Moment ist er für mich eher ein Mittelstürmer", machte Solskjaer vor der Partie bei den Wolverhampton Wanderers klar. "Es wird Spiele geben, in denen wir mit zwei oder drei Stürmern spielen, aber ich will ihn im Strafraum haben und er soll Tore schießen."

Solskjaer hat einen besonderen Blick auf Ronaldo. Der Übungsleiter von Manchester United hat nicht nur Ronaldos Karriere in den vergangenen Jahren ganz genau verfolgt, sondern in der Saison 2006/07 noch 32 Pflichtspiele mit Ronaldo an seiner Seite bestritten.