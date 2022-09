Manchester United Cristiano Ronaldo ein Auslaufmodell? Das sagt Portugal-Kollege Joao Felix

Joao Felix spielt gerne mit dem Altmeister zusammen: "Es ist eine Ehre, ihn im Team zu haben", so der 15 Jahre jüngere Felix. Man sehe Cristiano Ronaldo sein Alter nicht an. Cristiano sei noch "immer gut".

"Cristiano ist immer noch Cristiano, auch wenn er derzeit nicht spielt", stellte der Stürmer von Atletico Madrid laut des spanischen Radiosenders Cadena Cope klar. Während CR7 bei Manchester United unter Erik ten Hag nur den Edeljoker gibt, ist er in der portugiesischen Nationalmannschaft nach wie vor gesetzt.

Cristiano Ronaldo, der Manchester United verlassen will, weil sich die Red Devils nicht für die Champions League qualifizieren konnten, musste in drei von vier Saisonspielen die Ersatzbank drücken.

Einzig beim desaströsen 0:4 gegen Brentford stand Ronaldo in der Startformation und durfte über 90 Minuten ran. Bei den Siegen gegen Liverpool und Southampton ließ Erik ten Hag den Superstar insgesamt weniger als eine halbe Stunde auflaufen.

Eine Trennung kommt für United laut Erik ten Hag aber nicht infrage. Es sei "natürlich klar", dass der Rekordmeister Cristiano Ronaldo in der am Donnerstag endenden Transferperiode nicht abgeben werde, so der Coach.