Premier League Cristiano Ronaldo bleibt in Manchester - wenn Erik ten Hag auf ihn setzt

"Ronaldo sagte den Spielern, dass er nirgendwo hingeht, es sei denn der Verein sagt, dass sie ihn nicht wollen", erklärte eine interne, namentlich nicht genannte Quelle gegenüber der englischen Tageszeitung The Sun.

Der portugiesische Angreifer ärgere sich am meisten über die verkorkste Spielzeit und möchte den Red Devils beim Weg aus der Krise behilflich sein, auch wenn dies gewiss kein leichtes Unterfangen sein wird.

"Aber er will nicht auf einem Tiefpunkt abreisen und dabei helfen, den Verein wieder in die Champions League zu bringen und nächstes Jahr versuchen, eine Trophäe zu gewinnen", erzählte der United-Insider weiter. Er hat ihnen jedoch gesagt, wenn der neue Chef in eine andere Richtung gehen will, dann wird er keine negativen Gefühle haben und es nicht bereuen, ins Old Trafford zurückgekehrt zu sein."