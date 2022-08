Manchester United Cristiano Ronaldo: Ersetzt ihn ein Kunstschütze aus dem englischen Unterhaus?

Mit dem FC Watford musste Ismaila Sarr (24) zum Ende der letzten Saison den Gang in die zweite englische Liga antreten. Seine Rückkehr in die Premier League könnte allerdings schneller als erwartet erfolgen. Und das alles nur wegen eines spektakulären Kunstschusses.

Im Match gegen West Brom fasste sich Sarr an der Mittellinie ein Herz und versenkte den Ball per Weitschuss in die Maschen. Ein Treffer, der dem Spieler einen Platz in diversen Jahresrückblicken garantiert. Zudem zog er damit die Blicke eines englischen Topklubs auf sich. Manchester United soll ihn ins engere Blickfeld gezogen haben.

Die Red Devils sind im Sturmzentrum alles andere als ideal besetzt. Während Anthony Martial (26) derzeit mit einer Oberschenkelverletzung ausfällt, will Superstar Cristiano Ronaldo (37) den Verein lieber heute als morgen verlassen.