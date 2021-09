Manchester United : Cristiano Ronaldo: Erstes Treffen mit Solskjaer unter neuen Vorzeichen

In Carrington traf der fünffache Weltfußballer auf seinen neuen Chefcoach Ole Gunnar Solskjaer. Mit dem Norweger hatte Cristiano Ronaldo von 2003 bis 2007 zusammengespielt – nun traf er erstmals auf ihn als seinen Vorgesetzten.

Am Dienstag betrat Cristiano Ronaldo zum ersten Mal nach seinem Wechsel von Juventus Turin zu Manchester United das Vereinsgelände der Red Devils. CR7 absolvierte einige Trainingseinheiten.

Cristiano Ronaldo hofft am kommenden Samstag gegen Newcastle United (16 Uhr) auf sein erstes Spiel im United-Trikot seit über zwölf Jahren. Drei Tage später steht das erste Gruppenspiel in der Champions League bei den Young Boys in Bern auf dem Programm.