Premier League Cristiano Ronaldo: Juve-Fans verspotten ihren ehemaligen Liebling

Manchester United kann nach der 0:4-Niederlage in Brighton nun auch rechnerisch nicht mehr in die Champions League gelangen. Eine Königsklasse ohne Cristiano Ronaldo ist für viele Fußballfans unvorstellbar. Für die Anhänger von Juventus Turin ist es ein Grund zum Scherzen.

Cristiano Ronaldo verabschiedete sich vor der Saison von der alten Dame, um zu Manchester United zurückzukehren und um international noch einmal anzugreifen. Dass dieses Vorhaben so krachend gescheitert ist, sorgt im Netz für reichlich Spott und Häme. Juve-Fans überboten sich beispielsweise gegenseitig mit witzigen Memes.

"Wenn du Juve verlässt, um die Champions League zu gewinnen und dich dann nicht einmal qualifizierst", scherzt etwa ein User. "Das Gesicht, das Cristiano Ronaldo in der nächsten Saison macht, wenn er in der Gruppenphase der Conference League gegen Craiova erzielt", ist einem anderen Meme in den Mund gelegt worden.

Einzelne Turin-Fans erweiterten ihren Angriffsradius und nahmen das eigene Team, das die Saison wohl mit einem ebenfalls eher enttäuschenden vierten Platz abschließen wird, aufs Korn. "Ah Cristiano, mit uns hättest du mindestens im Achtelfinale der Champions League gespielt..."