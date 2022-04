Cristiano Ronaldo fliegt nach Handy-Skandal bei Save the Children raus

Der Handy-Eklat um Cristiano Ronaldo am vergangenen Wochenende hat offenbar erste Konsequenzen. Der Superstar von Manchester United darf die Kinderrechtsorganisation Save the Children nicht mehr repräsentieren.

Diese Entscheidung rührt mit dem Vorfall am vergangenen Wochenende. Ronaldo hatte auf dem Weg in die Kabine nach dem enttäuschenden 0:1 beim FC Everton einem 14-Jährigen Fan das Handy aus der Hand geschlagen. Die Polizei hatte daraufhin sogar Ermittlungen eingeleitet.

Cristiano Ronaldo ist offenbar nicht mehr Botschafter von Save the Children. Laut einem Bericht der Gazzetta Dello Sport hat die größte Kinderrechtsorganisation der Welt die Zusammenarbeit mit dem Superstar von Manchester United beendet.

Save the Children scheint aus dem Vorfall Konsequenzen zu ziehen. Die Organisation lässt sich in ihrer Entscheidung offenbar nicht davon beeinflussen, dass sich Ronaldo direkt nach dem Vorfall bei dem geschädigten Nachwuchsfan via Instagram entschuldigt hatte.