Manchester United Cristiano Ronaldo: Folgt er ein weiteres Mal dem Rat von Sir Alex Ferguson?

Die 0:4-Klatsche in Brighton stellte einen neuen Tiefpunkt für die Red Devils dar. Das Team von Interimstrainer Ralf Rangnick erarbeitete sich über die gesamte Spieldauer kaum nennenswerte Torchancen und muss im Saisonendspurt um die Teilnahme am internationalen Geschäft bangen.

Dabei hält der Spieler momentan die besseren Argumente in der Hinterhand. Ronaldo erzielte in einer äußerst schwierigen Spielzeit 24 Tore und war so etwas wie der einzige Lichtblick in Uniteds Mannschaft.

Zu seiner Zukunft hält sich CR7 derzeit noch bedeckt. Viel wird gewiss von den ersten Gesprächen mit dem neuen Coach, Erik Ten Hag, und von den Veränderungen im Kader abhängen. Denn eines steht fest: So wie in der aktuellen Saison kann es nicht weitergehen – mit oder ohne Ronaldo.