Cristiano Ronaldo: Folgt ihm dieser Profi von Manchester United in die Wüste?

Alex Telles (30) hat beim FC Sevilla in dieser Saison zu alter Stärke zurückgefunden. Zu schade, dass die Leihe im Sommer endet. Dann geht es für den Linksverteidiger heim zu Manchester United, wo ihm ein Stammplatz auf der Bank droht. Eine Alternative würde der neue Klub von Superstar Cristiano Ronaldo (38) bieten.

Obwohl Telles in Andalusien mit starken Auftritten überzeugen konnte, plant United-Coach Erik ten Hag (53) laut Informationen der As nicht mit dem Brasilianer. Luke Shaw (27) war in dieser Spielzeit hinten links gesetzt. Da der Nationalspieler die Erwartungen erfüllte, sieht ten Hag wohl keinen Grund für einen Austausch.

Wie die As weiter berichtete, muss sich Telles nicht unbedingt mit der Reservistenrolle im Old Trafford anfreunden. Demnach sei der saudi-arabische Erstligist al-Nassr am Verteidiger interessiert.

Dort würde Telles auf Cristiano Ronaldo treffen, mit dem er bereits für Red Devils spielte. CR7 wechselte Anfang 2023 kostenlos in den Mittleren Osten, nachdem er zuvor von Manchester entlassen wurde.