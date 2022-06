Premier League Cristiano Ronaldo für PFA-Award nominiert – Torschützen-King Heung-min Son nicht berücksichtigt

Die Professional Footballers' Association – kurz PFA – kürt in jedem Jahr den Profi, der in der abgelaufenen Spielzeit die stärkste Leistung im englischen Fußball gezeigt hat. In den Jahren 2020 und 2021 räumte Kevin De Bruyne die begehrte Trophäe ab.

Der Spielmacher von Manchester City führte sein Team in diesen Saisons zu mindestens einem Titel und lieferte konstant gute Auftritt ab. De Bruynes Auszeichnung traf deshalb auf allgemeine Zustimmung.

In diesem Jahr sorgen allerdings schon die Nominierungen für den PFA-Award 2022 für Verwunderung. So befindet sich Cristiano Ronaldo auf der Shortlist, obwohl der 37-Jährige mit Manchester United die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte seit Einführung der Premiere League hinlegte. Ronaldo lieferte immerhin einige der wenigen Höhepunkte in einer ansonsten schwachen Spielzeit der Red Devils.