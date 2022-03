Um die Gehaltskosten nicht ins Unermessliche steigen zu lassen, kehrte Cristiano Ronaldo im vorigen Sommer mit einem stark bonusabhängigen Vertrag zu Manchester United zurück. Der sportliche Erfolg bleibt weitestgehend aus, was finanzielle Folgen nicht verhindern lässt.

Nach Angaben der Sun hätten Ronaldo beim Einzug in das Finale der Champions League drei Millionen Euro und beim Gewinn der Premier League 1,8 Millionen Euro an Bonuszahlungen zugestanden. In der Königsklasse war im Achtelfinale gegen Atletico Madrid Schluss, der Rückstand auf Manchester City in der Meisterschaft beträgt 20 Punkte.

