Manchester United : Cristiano Ronaldo: Georgina schützt den Superstar vor heimischen Unfällen

Ihr Anwesen verfügt beispielsweise über sehr hohe Decken, weshalb Ronaldo auf gar keinen Fall Hand an die Lampen legen darf. "Wenn du Cristiano Ronaldo wärst, würdest du dann eine Glühbirne in sechs Metern Höhe wechseln? Besser nicht." Aus diesem Grund lautet Georginas Devise: "Achte auf dich und widme dich dir selbst, sodass du der Beste in dem bist, was du tust. Um den Rest kümmere ich mich."

Georgina Rodriguez sorgt außerdem im Verbund mit einem Küchenchef dafür, dass ihr Ehemann nach dem Training immer mit warmen Mahlzeiten versorgt ist und nicht eigenständig kochen muss. "Ich liebe es, mich um mein Heim und meine Familie zu kümmern", so Georgina.