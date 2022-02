Manchester United : Cristiano Ronaldo: Kein United-Abgang, kein PSG-Wechsel

Andre Oechsner Die schlechte sportliche Verfassung, in der sich Manchester United befindet, schlägt aufs Gemüt. Cristiano Ronaldo hat sich seine Rückkehr ins Old Trafford definitiv anders vorgestellt. An eine vorzeitige Kündigung des Arbeitsverhältnisses soll der Superstar allerdings nicht denken.

Einzig in der Champions League hat Manchester United noch die Chance auf einen Titel. Dort kommt es in der nächsten Woche im Achtelfinale zum Kräftemessen mit Atletico Madrid. In der Premier League ist der Meisterschaftszug schon längst abgefahren, aus den nationalen Pokalwettbewerben haben sich die Red Devils bereits verabschiedet. Die Unzufriedenheit über die teils fragwürdigen Auftritte unter Interimstrainer Ralf Rangnick sorgen für dicke Luft. Nicht nur beim Anhang, sondern vor allem beim spielenden Personal. In Manchester steht und fällt alles mit den Leistungen von Cristiano Ronaldo, der sich, so die Berichte der letzten Wochen, durchaus mit einem vorzeitigen Abgang befassen soll. Die AS hält dagegen.

Ronaldo lebe gerne in Manchester und sein schlechtes Verhältnis zu Rangnick gefährde im Prinzip nicht seine Anstellung bei United, die im Sommer vorigen Jahres zunächst bis 2023 definiert wurde und via Option um eine Saison verlängert werden kann. "Deshalb will der 37-Jährige Stürmer auch in der nächsten Saison bei United bleiben", heißt es. Es bleibe jedoch abzuwarten, was United mit Rangnick plane.

