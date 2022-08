CR7 macht Ankündigung Cristiano Ronaldo: "Medien lügen, ihr werdet die Wahrheit erfahren"

Cristiano Ronaldo möchte Manchester United bis Ende August verlassen, weil er Champions League spielen möchte. Bisher ergab sich aber keine konkrete Wechselmöglichkeit. So stand es zumindest in den Medien. Alles gelogen?

Hinter Cristiano Ronaldo stecken einmal mehr aufregende Wochen. Der Superstar verpasste die komplette Sommervorbereitung aus privaten Gründen, wie es stets hieß. Zudem ist krampfhaft daran festgehalten worden, dass der 37-Jährige Manchester United unbedingt verlassen möchte, um mit einem anderen Klub in der Champions League zu spielen.

In einem Kommentar bei Instagram, der inzwischen gelöscht ist und den Foot Mercato mit Screenshot aufgreift, kündigt Ronaldo an, zeitnah Aufklärung betreiben zu wollen: "Ihr werdet die Wahrheit erfahren, wenn ich in ein paar Wochen ein Interview gebe. Die Medien lügen einfach. Ich habe ein Notizbuch und in den letzten Monaten haben sie von den hundert Informationen, die sie verbreitet haben, nur fünf richtig widergegeben. Also stellt euch vor, wie das läuft."