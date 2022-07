Premier League Cristiano Ronaldo: Manchester United wird nicht an den FC Chelsea verkaufen

Manchester United ist laut der Sun "fest entschlossen", Cristiano Ronaldo nicht an einen direkten Konkurrenten aus der Premier League abzugeben. Der FC Chelsea ist in den letzten Tagen als potenzieller Abnehmer gehandelt worden, folglich aber aus dem Rennen.

Die Red Devils sind am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Ronaldo blieb dem lockeren Aufgalopp sowie den Einheiten am Dienstag fern. Wegen familiärer Gründe soll der 37-Jährige den Start am Trafford Training Centre abgesagt haben.