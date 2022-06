Manchester United Cristiano Ronaldo fürchtet United-Flaute auf dem Transfermarkt

Dass er mit den Red Devils in der zurückliegenden Spielzeit die schlechteste Saison der Klubgeschichte seit Einführung der Premier League abgeliefert hat, nagt an Ronaldo. Eine Wiederholung darf es deshalb nicht geben.

Wie die spanische AS in Erfahrung brachte, befürchtet der 37-Jährige aber genau dieses Szenario, solange sein Verein auf dem Transfermarkt weiterhin so erfolglos agiert. Im Augenblick hat United mit Erik ten Hag lediglich auf der Trainerbank einen Neuzugang präsentiert.

Der Niederländer forderte intern bis zu fünf neue Kräfte. Frenkie de Jong vom FC Barcelona genießt in diesen Überlegungen die höchste Priorität. Wie bei Christian Eriksen (FC Brentford) gehen die Verhandlungen allerdings nur schleppend voran.