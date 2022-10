Karriereende in Sicht? "Cristiano Ronaldo sollte die Geschichte beenden"

Ein Tor in wettbewerbsübergreifend neun Partien erzielte Cristiano Ronaldo in der Spielzeit 2022/2023 bisher. In der Premier League kommt der fünfmalige Weltfußballer kaum zum Einsatz. Wenn er auf den Rasen darf, dann in der Regel nur als Joker.

Immerhin: In der Europa League darf CR7 regelmäßig von Beginn an auflaufen. Ein Fixpunkt in der Offensivabteilung der Red Devils ist der Altstar aber auch dort nicht. Am dritten Spieltag vergab er eine hundertprozentige Chance gegen Omonia Nikosia und ärgerte sich mächtig.

Manchester United gewann die Partie nach Rückstand zwar noch mit 3:2 und wendete eine Blamage ab, die Tore erzielten allerdings nicht CR7, sondern die eingewechselten Marcus Rashford und Anthony Martial.