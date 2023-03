Cristiano Ronaldo: Georgina Rodriguez lässt Hochzeitsbombe platzen

Georgina Rodriguez (29) ist seit knapp sieben Jahren die Frau an der Seite von Superstar Cristiano Ronaldo (38). Das Paar gewährt auf Social Media regelmäßig Einblicke in das gemeinsame Privatleben. Ihre Hochzeit haben die beiden Promis ihren Fans aber scheinbar verheimlicht.

In der zweiten Staffel der Netflix-Serie "I Am Georgina" sprach die Protagonistin ungewohnt offen über ihren Beziehungsstatus. "Ich könnte wirklich nicht verheirateter sein. Cristiano und ich sind in den Augen Gottes verheiratet, das ist alles, was mir wichtig ist", sagte Georgina.

Die kirchliche Hochzeit fand offenbar in einem sehr privaten Rahmen statt. "Eines Tages wird jedoch eine Zeremonie erfolgen", versprach das Model. "Ich bin glücklich, dass ich ihnen zeigen kann, dass Träume wirklich wahr werden. Ich schätze die Möglichkeit, die Gott mir gegeben hat.

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez sind zu Beginn des Jahres nach Saudi-Arabien gezogen, weil der Stürmer von Manchester United zum al-Nassr FC gewechselt war.

Zuvor gab es bereits Spekulationen darüber, wie das unverheiratete Paar in ihrem neuen, konservativen Zuhause aufgenommen wird. Mit ihrer Hochzeit haben sie möglichen Konflikten aber anscheinend vorgebeugt.

