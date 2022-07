Morata will nicht weg Cristiano Ronaldo: United lehnt Tausch gegen Griezmann ab

Cristiano Ronaldo (37) will Manchester United verlassen, da die Red Devils nur in der Europa League an den Start gehen. Als Abnehmer wurde jüngst Atletico Madrid gehandelt. Die Colchoneros scheiden nun aber als neuer CR7-Klub offenbar endgültig aus.