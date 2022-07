Premier League Cristiano Ronaldo reist für Gespräche nach England – Verbleib bei Manchester United?

Cristiano Ronaldo will Manchester United verlassen, sein Entschluss steht fest. Kein anderer Klub will sich allerdings mit dem Superstar verstärken. In den nächsten Tagen ist ein Austausch mit dem neuen Trainer Erik ten Hag anberaumt. Kommt es zum Kurswechsel?

Cristiano Ronaldo reist zurück nach England, um mit Manchester United über seine Zukunft zu sprechen, schreibt das Portal The Athletic. Der Ausnahmekönner ist der Vorbereitungstour der Red Devils durch Thailand und Australien unter der Angabe von persönlichen Problemen ferngeblieben.

Der 37-Jährige, darüber waren sich medial in den letzten Wochen alle einig, will noch in diesem Sommer einen Wechsel vornehmen. Der Grund: Ronaldo will auch in der kommenden Saison in der Champions League spielen, United nimmt aber lediglich an der Europa League teil.