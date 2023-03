Cristiano Ronaldo rettete Date mit Schönheitskönigin

Danny Simpson (36) sprach im Podcast Under the Cosh von einem fürchterlichen Abend, den er 2016 in Los Angeles hinter sich brachte. Der damalige Spieler von Leicester City hatte sich mit seinem Team kurz zuvor die englische Meisterschaft gesichert.

Das neu gewonnene Selbstbewusstsein brachte Simpson jedoch keinen Vorteil, als er im Sommer 2016 ein Date mit der amtierenden Miss California absolvierte. Im Nachhinein betitelte der ehemalige Fußballprofi die Verabredung als "schmerzhaften" Abend. "Wir fingen an zu essen und ich schwöre, dass es nicht lief. Sie hat sich wahrscheinlich gedacht: 'Wer ist dieser Typ?'", schilderte Simpson seine Eindrücke vom Horror-Date in einem Steakhouse in LA.

Cristiano Ronaldo rettete zumindest diesen Abend

Als Simpson schon anfing zu resignieren, tauchte auf einmal Cristiano Ronaldo auf und sorgte für die willkommene Unterbrechung. "Plötzlich klopfte mir jemand auf die Schulter. Ich schaute hoch und es war Ronaldo. Ich stand also auf und umarmte ihn."