Manchester United : Cristiano Ronaldo Schuld an United-Krise? "Das ist lächerlich"

Manchester United wollte in dieser Saison in der Premier League angreifen, holte unter anderem Cristiano Ronaldo. Ausgerechnet der fünffache Weltfußballer wird von einigen als Sündenbock für die bisher verkorkste Spielzeit gesehen. Laut Ex-Mannschaftskollege Louis Saha ist Kritik an CR7 "lächerlich".