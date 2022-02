Manchester United : Cristiano Ronaldo: Seltene Panini-Karte für 70.000 Euro versteigert

Cristiano Ronaldo ist auch unter leidenschaftlichen Sammlern sehr begehrt. Nach Angaben der Daily Mail ist eine Sammelkarte des Superstars aus der Saison 2002/03 im US-amerikanischen New Jersey für satte 70.000 Euro versteigert worden.

Damals war Ronaldo noch für seinen Jugendklub Sporting unterwegs. Die überwiegende Mehrheit der Karten aus seinen Anfangsjahren wurde entweder zerstört oder weggeworfen, so dass heute nur noch etwa 200 bekannte Exemplare existieren. Nur etwa 20 davon sind in neuwertigem Zustand, was sie unglaublich wertvoll macht.