Manchester United : Cristiano Ronaldo soll gehen, Erling Haaland und Timo Werner kommen

Seitdem offiziell feststeht, dass Ralf Rangnick bis zum Saisonende den Trainerposten bei Manchester United übernehmen wird, häuften sich die Transferspekulationen. An diesem Mittwoch steigt auch die Sport Bild ein – und wartet mit einigen interessanten Informationen auf.

Geregelt ist in dem ausgehandeltem Arbeitsvertrag, dass Rangnick United ab kommendem Sommer in beratender Funktion für mindestens zwei Jahre erhalten bleiben wird. In welchem Ausmaß sei schriftlich allerdings nicht genau fixiert, es sei auch eine Sportdirektoren-Rolle denkbar. Rangnick will großflächige Veränderungen in Carrington anschieben, vor allem in der Kaderplanung.