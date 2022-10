Cristiano Ronaldo sorgt für nächsten Eklat: Erik ten Hag schweigt fürs Erste

Manchester United zeigte am Mittwoch seine beste Saisonleistung, besiegte Tottenham Hotspur mit 2:0. Ausgerechnet über Cristiano Ronaldo entstanden noch während des Spiels wieder Negativschlagzeilen. Erik ten Hag will zunächst den Erfolg feiern.

Warum Cristiano Ronaldo wieder auf die Bank musste

Ronaldo war zuvor beim torlosen Unentschieden gegen Newcastle United in die Startelf gerückt, erst zum zweiten Mal in dieser Saison. Gegen die Spurs entschied sich ten Hag allerdings dafür, Marcus Rashford auf die Position des Mittelstürmers zu beordern.

"Was wir brauchten, war vor allem ein gutes Pressing gegen Tottenham", erklärte ten Hag seine Entscheidung. "In der Offensive brauchten wir Dynamik, und die kann Marcus mitbringen. Man hat in den letzten 20 Minuten gegen Newcastle gesehen, dass er von dem Moment an, als er ins Spiel kam, das Spiel verändert hat – mehr Dynamik, mehr Lücken und die Spieler haben davon profitiert."