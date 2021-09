Manchester United : "Wie ein Vater": Cristiano Ronaldo spricht über Sir Alex Ferguson

Nach fast genau zwölf Jahren ist Cristiano Ronaldo nun wieder ein Spieler von Manchester United. Nach seinem Abgang 2009 zu Real Madrid haben wohl nur die wenigsten Fans an ein Comeback des Portugiesen geglaubt. Dieser verriet nun, welch große Rolle Sir Alex Ferguson bei diesem Transfer spielte.

Beim vereinseigenen Sender MUTV sprach Ronaldo in den höchsten Tönen über seinen Förderer. "Wie jeder weiß, war Sir Alex Ferguson der Schlüssel, als ich mit 18 Jahren bei Manchester United unterschrieb."

"Für mich ist Sir Alex Ferguson wie ein Vater im Fußball gewesen. Er half mir sehr, half mir viele Dinge zu verstehen und natürlich spielte er eine große Rolle, weil wir über all die Zeit in Verbindung geblieben sind und weil er eine unglaubliche Person ist."

Von 2003 bis 2009 gewannen die zwei Größen des Fußballs unter anderem drei englische Meistertitel und die Champions League-Trophäe. Unter Fergusons Einfluss reifte Ronaldo zu einem Weltklassespieler heran.

"Ich mag ihn wirklich sehr und er war für mich der Hauptgrund in der Situation zu sein, in der ich jetzt bin, um bei Manchester United zu unterschreiben", so CR7.