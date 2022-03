Manchester United : Cristiano Ronaldo trifft Entscheidung über seine United-Zukunft

Des Restziel der extrem durchwachsenen Saison bleibt, dass sich Manchester United in den verbleibenden Spielen irgendwie in die Champions League rettet. Auf dieser Mission wird vor allem die Form von Cristiano Ronaldo entscheidend sein.

Der Ausnahmekönner, egal welches Ende die Saison nehmen wird, hat sich laut AS für einen Verbleib in Manchester entschieden. Demnach ist Ronaldo fest entschlossen, in das letzte Vertragsjahr zu gehen und fühlt sich in der Aussicht, der Spieler zu sein, der Uniteds Titeldurststrecke beenden kann, bestärkt.

