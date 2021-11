Manchester United : Cristiano Ronaldo: United-Entwicklung "schockt" den Superstar

Die Länderspielpause scheint für Ole Gunnar Solskjaer zur rechten Zeit zu kommen. Der Coach von Manchester United hat nun fast zwei Wochen Zeit, um sein Team wieder in die Erfolgsspur zu führen. Viele seiner Spieler scheinen aber schon längst das Vertrauen in die Fähigkeiten ihres Trainers verloren zu haben.

Sechs Pleiten aus den letzten 12 Spielen belegen die katastrophale Form, in der sich die Red Devils momentan befinden. Das Team würde ohne die späten Treffer von Cristiano Ronaldo in den zwei Partien gegen Atalanta Bergamo und Villareal sogar noch schlechter dastehen.

Der zurückgekehrte Portugiese soll sich über das fehlende Niveau im Old Trafford "alarmiert" und "geschockt" gezeigt haben. Seine Kameraden sind ebenso unzufrieden. So zweifelt Bruno Fernandes laut Metro am Erfolgsrezept seines Trainers und glaubt nicht, dass dieser einen klaren Plan in petto hat, um den anhaltenden Negativ-Trend zu stoppen.