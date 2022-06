AS Roma lockt CR7 Cristiano Ronaldo und Jose Mourinho – kommt es zur Reunion?



Kevin Richau

Manchester United muss weiterhin um den Verbleib von Superstar Cristiano Ronaldo bangen. Mit der AS Roma taucht jetzt ein neuer Interessent auf, der den Angreifer abwerben will. Besonders der Coach der Italiener hat einen Narren an diesem Transfer gefressen.

Foto: / Getty Images

Jose Mourinho soll laut Retesport im Moment alle Hebel in Rom in Bewegung setzen, um die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo zu ermöglichen. Der Serie-A-Klub könnte in diesem Sommer in Nicolo Zaniolo einen wichtigen Offensivspieler verlieren. Der 22-Jährige, der unter anderem von Tottenham und Juventus Turin gejagt wird, erzielte im Endspiel der Conference League den Siegtreffer und war ein wichtiges Mosaikstück in der Offensive. Für einen angemessenen Ersatz greifen die Verantwortlichen offensichtlich in die oberste Schublade. Sowohl Jose Mourinho als auch Sportdirektor Tiago Pinto wollen Kontakt zu Landsmann Ronaldo aufnehmen, um diesem einen Wechsel in die Hauptstadt Italiens schmackhaft zu machen.

Ausgeschlossen ist Ronaldos Abgang aus dem Old Trafford nicht. Der Routinier besitzt in Manchester zwar noch einen Vertrag bis 2023, soll für die kommende Saison bislang jedoch schwarz sehen, weil sein Verein immer noch keinen hochkarätigen Neuzugang präsentiert hat. Es droht eine ähnlich katastrophale Saison wie zuletzt.