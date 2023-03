Cristiano Ronaldo unter Spott-Lawine begraben

Cristiano Ronaldo (38) hat mit al-Nassr am zurückliegenden Donnerstag eine bittere 0:1-Pleite eingesteckt. Im Spitzenspiel gegen al-Ittihad verlor der Superstar nicht nur die Tabellenführung, sondern auch seine Nerven.

Al-Nassr blieb im Topduell weit hinter den Erwartungen zurück und gab als Team lediglich einen Schuss aufs Tor ab. Selbst Heilsbringer Cristiano Ronaldo schaffte es kaum seiner Offensive Leben einzuhauchen.

Von den Rängen erntete der neue Popstar der saudi-arabischen Liga bereits während des Spiels eine Menge Spott und Häme. So setzten die gegnerischen Fans zu "Messi"-Sprechchören an. Die Anspielung auf Erzfeind Lionel Messi (35) kam bei Ronaldo gar nicht gut an.

Wie etliche Videos auf Twitter zeigen, blickte der Portugiese, der im Januar von Manchester United zu al-Nassr gewechselt war, zu den Zuschauern hinauf und quittierte deren Spottgesang sowohl mit einem ironischen Nicken als auch mit einem fassungslosen Kopfschütteln und genervten Gesten.