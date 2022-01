Manchester United : Enthüllt: Cristiano Ronaldo war stinksauer wegen seinem Marktwert

Vor fast genau zwei Jahren stellte das Onlinemagazin Transfermarkt auf seinem Instagram-Kanal eine Grafik online, auf der die Topelf der Klienten von Starberater Jorge Mendes aufgelistet waren. Cristiano Ronaldo war seinerzeit mit einem Marktwert von 75 Millionen Euro aufgeführt. Der Superstar konnte es kaum glauben.

"Er hat zuerst eine Nachricht an unsere Social-Media-Jungs geschickt. Sie antworteten ihm, erklärten den Grund und sagten: 'In deiner Altersklasse bist du bei weitem die Nummer eins'", verrät Christian Schwarz von Transfermarkt im Gespräch mit The Athletic. "Er hat ein paar Smileys geschickt - und uns dann blockiert."