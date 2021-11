Manchester United : Cristiano Ronaldo: "Weißt du, was wir in Italien sagen? Fahr zur Hölle"

Gian Piero Gasperini dürfte äußert froh darüber sein, dass er es in der Serie A nicht mehr mit Cristiano Ronaldo zu tun bekommen wird. Der Ausnahmekönner war es am Dienstagabend, der Atalanta Bergamos Führung zweimalig ausgeglichen hat und so Manchester United beim 2:2 im Gruppenspiel der Champions League einen Punkt sicherte.

Nach Schlusspfiff unterhielten sich Gasperini und Ronaldo eine Zeit lang. "Er ist ein unglaublicher Spieler, manche nennen ihn sogar ein Problem. Es ist schön, so ein Problem zu haben. Neun von zehn seiner Schüsse gehen aufs Tor, fünf davon sind drin", schwärmte Gasperini, um ein brisantes Detail aus dem Vieraugengespräch zu enthüllen.