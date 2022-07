Premier League Cristiano Ronaldo will Vertrag bei Manchester United auflösen

Die Posse um Cristiano Ronaldo hat neues Futter erhalten. In England wird darüber berichtet, dass der Superstar sein bestehendes Arbeitsverhältnis mit Manchester United auflösen möchte.

Cristiano Ronaldo zündet im Abgangspoker mit Manchester United offenbar die nächste Stufe. Nach Angaben der Daily Mail hat der 37-Jährige seinen aktuellen Verein darüber informiert, dass er seinen Vertrag auflösen möchte, um einen Wechsel in diesem Sommer ablösefrei über die Bühne gehen zu lassen.

Der Superstar befindet sich seit Dienstag wieder in Manchester, nachdem er die bisherige Vorbereitungstour aufgrund von familiären Gründen abgesagt hatte. Ronaldo unterzog sich den obligatorischen medizinischen Untersuchungen und trainierte am Mittwoch, bevor er seinen Mannschaftskameraden bei einem Freundschaftsspiel gegen Wrexham zusah.

Kein Klub will Cristiano Ronaldo

Jorge Mendes war beim jüngsten Austausch ebenfalls dabei. Ronaldos Berater ist in diesen Tagen viel unterwegs, bietet seinen Starklienten bei jedwedem Topverein an. Ohne Erfolg: Kein Klub hat bislang angebissen, was unter anderem mit Ronaldos hohem Salär von 29 Millionen Euro zu tun hat.