Manchester United : Cristiano Ronaldo: Zusatzklausel offenbart große Erwartungshaltung

Für seine Rückkehr ins Old Trafford nahm Ronaldo finanzielle Einbußen in Kauf. So verdient er bei den Red Devils "nur noch" knapp 556.000 Euro pro Woche und damit ca. halb so viel wie bei seinem Vorgängerklub Juventus Turin.

Der Daily Star veröffentlichte nun allerdings Details aus dem Vertrag des 36-Jährigen, die eine Aufbesserung des Gehalts ermöglichen. Sollte Ronaldo bis 2023 den Ballon d'Or erhalten, zum UEFA Spieler des Jahres erklärt werden oder mit seinem Team die Champions League gewinnen, erhält er von seinem Verein zusätzlich 1,2 Millionen Euro als Bonus.