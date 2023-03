Dauerflirt mit Frenkie de Jong: Vereinslegende knöpft sich Manchester United vor

"De Jong ist ein sehr guter Fußballer, daran gibt es keinen Zweifel, aber wenn man sich anschaut, was auf dem letzten Transfermarkt passiert ist, muss man sich fragen, warum United sich wieder in diese Situation bringen will", erklärt der ehemalige United-Torjäger laut Mundo Deportivo.

Manchester United hatte sich im vergangenen Sommer mit Barça grundsätzlich auf einen Transfer des Niederländers geeinigt, die Rechnung aber ohne Frenkie de Jong gemacht. Der Nationalspieler wollte das Camp Nou partout nicht verlassen, der Deal kam nicht zustande.

Im Januar startete United Medienberichten zufolge erneut einen Transferversuch. Erneut blieb das Werben erfolglos. Für den Sommer 2023 soll de Jong erneut zu den Toptransferzielen des Rekordmeisters gehören.