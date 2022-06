Manchester United David Alaba verteidigt Ralf Rangnick: Wenig Zeit bei United bekommen

Ralf Rangnicks Wirken bei Manchester United dauerte nur wenige Monate. Laut David Alaba hätte man dem Interimscoach und Vereinsberater im Old Trafford mehr Zeit geben müssen.

"Er will nicht, dass wir dem Gegner Luft zum Durchatmen lassen. Das tut uns gut", lobt der langjährige Bayern-Profi die aggressive Spielweise unter Rangnick. Alaba hat eine hohe Meinung vom Ex-United-Interimscoach. "Ich kenne Ralf seit meinem 18. Lebensjahr und er ist ein Weltklasse-Trainer."

"Er hatte nicht viel Zeit in Manchester. Er hat einen wirklich guten Plan und weiß viel über Fußball", lobt der Innenverteidiger von Real Madrid seinen neuen Vorgesetzten bei der österreichischen Landsmannschaft.

Ralf Rangnick hat laut Alaba "in Leipzig, Salzburg und Hoffenheim gezeigt, was er kann" und in der Vergangenheit " etwas Besonderes" geleistet.