David Beckham: Sohn Romeo (20) unterschreibt bei Premier-League-Klub

Romeo Beckham hat bei Erstligist Brentford einen Einjahresvertrag unterschrieben. In der Rückrunde war der Angreifer bereits von Inter Miami an die zweite Mannschaft Brentfords ausgeliehen und wusste dort scheinbar zu überzeugen.

Mit insgesamt 15 Einsätzen gehörte er zum Kern der Mannschaft, die am Ende der Saison den Premier League Cup, einen Wettbewerb für U21-Teams, gewinnen konnte.

Sein Coach Neil MacFarlane sagte nun, dass Beckham "fantastisch für die Gruppe" gewesen sei. "Wir haben ihn in und außerhalb des Ballbesitzes weiterentwickelt und freuen uns darauf, dass er in guter Stimmung zurückkommt, um in der nächsten Saison weiter mit ihm zusammenzuarbeiten", so der Trainer der zweiten Mannschaft.