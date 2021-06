Manchester United : "Unglaubliches Selbstvertrauen": Jose Mourinho lobt Konkurrenten von David de Gea

Jose Mourinho sieht in Henderson das Potenzial, langfristig den Nummer-eins-Posten im Old Trafford übernehmen zu können. "Ich denke, sie sind gute Torhüter. Ich denke nicht, dass sie phänomenale Torhüter sind, oder, im Fall von Dean Henderson, noch nicht phänomenal. Wenn ich sage, noch nicht, sage ich, er wird es sein", erläutert Mourinho gegenüber der Times.

Edinson Cavani is on fire – jetzt soll seine Zukunft geklärt werden

Als The Special One noch für United tätig war, wurde Henderson an Grimsby Town und Shrewsbury Town verliehen. Im Anschluss daran parkten die Red Devils ihr Eigengewächs bei Sheffield United, wo er zwei starke Saisons in der Premier League absolvierte.

Während Henderson im Sommer vorigen Jahres einen langfristigen Fünfjahresvertrag unterzeichnete, ist de Gea noch bis 2023 gebunden. Zuletzt ergaben sich Wechselgerüchte um den Iberer, sein Jugendklub Atletico Madrid soll Interesse signalisieren.