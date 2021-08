Manchester United : David de Gea erläutert frühere United-Rückkehr

Für David de Gea war nach der Teilnahme an der Europameisterschaft eigentlich ein längerer Sommerurlaub vorgesehen. Der Torhüter kehrte jedoch früher in die Trainingseinheiten bei Manchester United zurück. Um ein gutes Vorbild zu sein, betont er.

Es gibt so einige Nationalspieler, die bei Manchester United aufgrund der Teilnahme an der Europameisterschaft oder anderen Turnieren später in die Vorbereitung auf die neue Saison einstiegen. Nicht aber David de Gea, der bereits beim einwöchigen Trainingslager in Schottland wieder mit dabei war.

"Ich bin schon lange hier und habe immer versucht, allen ein gutes Beispiel zu geben, indem ich mich früh gemeldet habe und immer bei meinen Mannschaftskameraden war, um meinen Beitrag zu leisten", betont de Gea auf der Vereinshomepage seinen frühen Einstieg. Die kurze Erholungsphase genoss der 30-Jährige mit seiner Lebensgefährtin und dem frisch geborenen Nachwuchs.

David de Gea bei United umstritten

Der Iberer weiß aber natürlich, dass er vor allem Trainer Ole Gunnar Solskjaer überzeugen muss. De Gea ist nicht unumstritten beim englischen Rekordmeister und wandelt oftmals zwischen Welt- und Kreisklasse. Der 30-Jährige steht in Konkurrenz zu Dean Henderson, der de Gea im Frühjahr längere Zeit vertrat – und zu überzeugen wusste.